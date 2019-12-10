Зеленский: на "нормандской встречи" согласовали обмен "всех на всех"

Париж-КИЕВ. 10 декабря. УНН. Во время встречи в "нормандском формате" страны-участницы согласовали обмен удерживаемых лицами между Россией и Украиной в формате "всех на всех". Об этом на совместной пресс-конференции по итогам встречи в "нормандском формате" заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент УНН.

"Страны-участницы воспринимают взаимном освобождению удерживаемых лиц к 31 декабря 2019 года по принципу "всех на всех", - сказал Зеленский.

Он отметил, что "была согласована необходимость верифицировать полные списки и предоставить полный и безусловный доступ представителям МККК ко всем удерживаемых лиц".

Напомним, началась итоговая Прессконференция "нормандской четверки".