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К вопросу восстановления контроля на рубежом вернемся на следующей встрече в "нормандском формате" - Зеленский

К вопросу восстановления контроля на рубежом вернемся на следующей встрече в "нормандском формате" - Зеленский

Париж КИЕВ. 10 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на необходимости восстановления Украиной полного контроля за государственной границей и уверен, что к этому вопросу вернутся на следующей встрече в "нормандском формате" через четыре месяца. Об этом на совместной пресс конференции по итогам встречи в "нормандском формате" заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент УНН.

"Сегодня я настаивал на необходимости восстановления Украиной полного контроля за государственной границей. Уверен, мы вернемся к решению этого вопроса на следующей встрече в" нормандском формате "четыре месяца", - сказал Президент.

Напомним, следующий саммит в нормандской формате состоится через четыре месяца. Об этом во время брифинга "нормандской четверки" рассказал президент Французской Республики Эммануэль Макрон.

Источник: УНН
Теги: Нормандский формат, Нормандская четверка
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