Президент Украины: к вопросу Крыму на "нормандской встречи" не дошли

ПАРИЖ-КИЕВ. 10 декабря. УНН. Во время встречи лидеров "нормандской четверки" не удалось детально обсудить вопрос возвращения Крыма, но вернутся к этому вопросу на следующем саммите за 4 месяца. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами в Париже, передает корреспондент УНН.

"Честно говоря, я готовился и очень хотел предметно обсуждать этот вопрос (Крыма - ред.). Не буду вам врать, потому что мы на первом же вопросе о разведении - у меня своя позиция, мы потратили 30-40 минут на один вопрос. Затем обмен, он пошел легче, и к Крыму ... во вступительной своей речи я об этом говорил, и говорили об особом статусе, и об изменениях в Конституции, и были вещи, которые, скажем так, фундаментально я стою на защите Украины и против федерализации, такие вещи, которые привели к обсуждению, поэтому к Крыму подробно мы не дошли", - сказал Президент.

"Какая была бы реакция на это, сложно сказать, но вы слышали что у нас за 4 месяца будет встреча, будем поднимать все эти вопросы", - добавил он.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на необходимости восстановления Украиной полного контроля за государственной границей и уверен, что к этому вопросу вернутся на следующей встрече в "нормандском формате" через четыре месяца.