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Аваков назвал возможный компромисс в вопросе о возвращении Украине контроля над границей

Аваков назвал возможный компромисс в вопросе о возвращении Украине контроля над границей

Арсен Аваков

ПАРИЖ-КИЕВ. 10 декабря. УНН. Возвращение полного контроля за государственной границей Украины может пройти за два дня до выборов на Донбассе. Об этом после итоговой пресс-конференции Президента Украины в Париже заявил Министр внутренних дел Арсен Аваков, передаёт корреспондент УНН.

"Я рад, что Зеленский чётко сказал: мы стоим - сначала безопасность, потом выборы, потом всё остальное. Компромисс (относительна контроля за границей - ред.) может быть: мы не за месяц до выборов возьмём границу, а за два дня. Вот у нас есть 408 км границы - мы будем каждый день уменьшать-уменьшать, и за день до выборов раз - вся граница у нас под контролем. Чем не компромисс?", - спросил Министр.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что во время встречи в "нормандском формате" лидеры Украины и России не пришли к единому мнению по контролю над украинской границей.

Источник: УНН
Теги: граница, Донбасс, Арсен Аваков, Нормандский формат, Нормандская четверка
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