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Арахамия заявил, что возвращение украинских пленных из России ждут к Новому году

Арахамия заявил, что возвращение украинских пленных из России ждут к Новому году

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Председатель фракции “Слуга народа” Давид Арахамия заявил, что возвращение украинских пленных из России ждут к Новому году. Об этом он написал в Facebook, передает УНН.

“Ждем пленных дома. Надеюсь все будут Новый Год праздновать с семьями”, — отметил Арахамия.

Напомним, после встречи в нормандском формате Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что обмен на первом этапе будет включать возврат украинцев, находящихся на Донбассе. По его словам, домой смогут вернуться 72 человека.

Добавим также, что президент Франции Эммануэль Макрон считает, что между Украиной и Российской Федерацией восстанавливаются дипломатические отношения.

“Я не могу говорить об оттепели, но о восстановлении дипломатических отношений. Это первая встреча Путина и Зеленского. Они имели возможность обменяться мнениями и достичь результатов. Первое — это обмен пленными. Также важная договоренность о прекращении огня и отводе войск. Есть политическая воля, которая приведет к тому, что будет слежения круглосуточное за ситуацией на Востоке”, — заявил Макрон.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, пленные, Давид Арахамия

В тексте упоминаются

Арахамия Давид
Арахамия Давид
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