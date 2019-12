Сын Трампа попал в скандал из-за Украины и олигарха Онищенко - СМИ

КИЕВ. 10 декабря. УНН. В США разгорелся скандал вокруг сына президента США Дональда Трампа Эрика, который участвовал в конкурсе-телешоу "Мисс Украина-Вселенная" в Украине в 2009 году и которого связывают с беглым олигархом Александром Онищенко. Об этом сообщает KyivPost, информирует УНН.

На днях оппозиционная к республиканцам организация Democratic Coalition (полное название Democratic Coalition Against Trump - "Демократическая коалиция против Трампа") обнародовала видео с участием сына Дональда Трампа в конкурсе-телешоу в Украине в 2009 году.

Как отмечает издание, основатель организации Скотт Дворкин призвал "расследовать связи Эрика Трампа с Украиной".

Эти заявления прозвучали на фоне дела вокруг импичмента, связанного с участием сына бывшего вице-президента США Джо Байдена - Хантера Байдена - в деятельности компании Burisma. Доказательств нарушений ни со стороны Байдена-младшего, ни со стороны Трампа-младшего нет.

Отмечается, что украинское издание Kyiv Post обратилось за комментарием к главе оргкомитета конкурса Анны Филимоновой, и она заявила, что Эрику Трампу не платили за его участие.

Филимонова сообщила СМИ, что Эрик Трамп был приглашен украинской моделью Александрой Николаенко (Раффин) и не получал никаких средств за свое участие в конкурсе.

При этом, отмечается, что американский президент Дональд Трамп в 2004 году был свидетелем на свадьбе 26-летней Николаенко и 72-летнего Фила Раффина, который был бизнес-партнером Трампа.

Конкурс красоты "Мисс Украина-Вселенная" - отборочный этап и официальная франшиза глобального конкурса "Мисс Вселенная", которым в 1996-2015 годах владел Дональд Трамп.

В Kyiv Post также отметили, что конкурсы красоты в Украине связывают с олигархом беглым Александром Онищенко, который ранее был народным депутатом от "Партии Регионов".

6 декабря Онищенко арестовали в Германии, а в Украине его обвиняют в государственной измене, организации преступной группировки и коррупции.

Издание отмечает, что Александр Онищенко - "сторонник Дональда Трампа". По его словам, они встречались в 2010 и 2011 годах в резиденции Трампа в Мар-о-Лаго. Отмечается, что олигарх "постил в соцсетях обвинения в адрес Хиллари Клинтон", а также способствовал распространению дезинформации в отношении главы НАБУ Артема Сытника, который, якобы, помогал демократам на выборах 2016 года.

Также отмечается, что Онищенко открыто заявлял о вмешательстве Украины в выборы в США 2016 года, что документация по оплате "Партией регионов" за услуги Пола Манафорта была фальшивой, а также что Джо Байден лично предотвратил открытию ему визы в США.

