Регистрация | Вход |
USD: 23,72 -0,1522  EUR: 26,32 -0,1689 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 10 декабря 2019 13:15
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Кто и как будет производить, импортировать и продавать спирт с 1 января: точки над "і"
Кто и как будет производить, импортировать и продавать спирт с 1 января: точки над "і"
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
4215
Версия для печати

Гончарук заявил, что 72 украинцы могут вернуться домой

Гончарук заявил, что 72 украинцы могут вернуться домой

Алексей Гончарук

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Во время обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной в формате "всех на всех", 72 украинца могут вернуться домой. Об этом Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Но самое главное - об обмене пленными на нашем условии "всех на всех", начиная со "всех установленных на всех установленных". Еще 72 украинца могут скоро вернуться домой", - написал Гончарук.

Напомним, Зеленский заявил, что на "нормандской встрече" согласовали обмен "всех на всех".

Также во время встречи в "нормандском формате" страны-участницы договорились о прекращении огня на Донбассе до Нового года.

Источник: УНН
Теги: пленные, обмен, Алексей Гончарук

В тексте упоминаются

Гончарук Алексей
Гончарук Алексей
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.