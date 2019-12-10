Гончарук заявил, что 72 украинцы могут вернуться домой

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Во время обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной в формате "всех на всех", 72 украинца могут вернуться домой. Об этом Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Но самое главное - об обмене пленными на нашем условии "всех на всех", начиная со "всех установленных на всех установленных". Еще 72 украинца могут скоро вернуться домой", - написал Гончарук.

Напомним, Зеленский заявил, что на "нормандской встрече" согласовали обмен "всех на всех".

Также во время встречи в "нормандском формате" страны-участницы договорились о прекращении огня на Донбассе до Нового года.