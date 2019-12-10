"Мы сейчас стоим на нулевой точке": языковой Омбудсмен рассказала о планах в работе

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Скоро планируется избрать офис и секретариат языкового Омбудсмена, пока нет ничего. Об этом сообщила языковой Омбудсмен Татьяна Монахова во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

"Мы сейчас стоим на нулевой точке, нет ни штатного расписания, ни команды, которая бы приступила к исполнению обязанностей, нет помещения, нет юридического помещения, нет ничего. Поэтому первая задача выбрать секретариат. Сама структура секретариата выходит из функционала. Что прописано в законе? Есть у нас рассмотрение жалоб, судебные иски и мощный юридический отдел. Должен быть отдел лингвистической экспертизы, там, где мы разбираем - это высказывание унижает государственный язык в публичном пространстве, или не унижает. Мы сейчас работаем над тем, чтобы начать создавать секретариат. Это, действительно, непросто: от поиска помещений, от поиска команды, формирование структуры", - отметила она.

Монахова также рассказала, что планирует сотрудничать с общественностью и активистами.

"В бюджете 2020 заложены средства на создание секретариата. Будут созданы официальные страницы и в социальных сетях, и мы собираемся установить постоянное информирование о нашей работе, получать фидбек, отвечать, реагировать. Кроме того, при секретариате мы планируем создать общественную коллегию, куда мы приглашаем всех активистов по защите государственного языка. Я думаю, это будут регулярные встречи, обсуждения, где будет общество вносить предложения, мониторить исполнение закона, советовать что-то. Потому что без общественного диалога в гуманитарной работе нечего делать", - добавила она.

Напомним, 27 ноября Кабинет министров Украины утвердил кандидатуру Татьяны Монаховой на должность Уполномоченного по защите государственного языка.