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Сайт "Миротворец" закроет сегодня публичный доступ к своей базе

Сайт "Миротворец" закроет сегодня публичный доступ к своей базе

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Сайт “Миротворец” объявил о закрытии публичного доступа к своему главному ресурсу, на котором размещались имена и адреса людей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник на этом сайте, передает УНН.

Администраторы “Миротворца” заявили о том, что останавливают работу всех его серверов и их “зеркальных” версий (точных копий). Сайт извещает, что он прекратит работу во вторник, 10 декабря, в 18:00 по киевскому времени.

“Миротворец” заверил, что доступ к сведениям в разделе “Чистилище”, где размещаются личные данные людей, которых создатели сайта считают “врагами Украины”, будет “будет временно обеспечен только для отдельных категорий пользователей на определенном закрытом ресурсе”. Кто именно получит доступ к этому ресурсу, каким образом это будет осуществляться и как долго это будет продолжаться, сайт не сообщает.

Основатели “Миротворца” добавляют, что они продолжат работу других своих проектов, таких как портал новостей и интернет-радио.

Как сообщал УНН, пограничники рассказали об использовании сайта “Миротворец”.

Источник: УНН
Теги: Украина
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