Молдова готовит подписание контракта с "Газпромом" после согласования поставок в обход Украины

КИЕВ. 10 декабря. УНН. “Молдовагаз” и “Газпром” продлят контракт на поставки газа в Молдову до конца декабря. Как сообщила во вторник пресс-служба газораспределительного предприятия республики, сторонам осталось согласовать альтернативный маршрут поставок на случай прекращения транзита по трубопроводу по территории Украины, пишет УНН.

“Соглашение о продлении срока действующего контракта на поставку газа между „Газпром“ и „Молдовагаз“ будет подписано до конца декабря после согласования оплаты услуг по реверсу газа по территории Украины на участке Орловка — Каушаны”, — говорится в сообщении. В нем отмечается, что в этом случае Молдавия будет импортировать газ через “Турецкий поток”.

Как заявил ранее вице-премьер РФ Дмитрий Козак, по итогам переговоров с премьер-министром Молдовы Ионом Кику была достигнута договоренность о продлении контракта на поставку газа и снижении его цены для республики с начала 2020 года до 173 доллара за тысячу кубометров.

Как писал УНН, в начале декабря президент республики Игорь Додон заявил, что Молдова готовится к прекращению транзита газа из России через Украину.