Разумков передал на подпись Зеленскому ряд законопроектов

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Глава ВРУ Дмитрий Разумков передал на подпись Президенту Украины Владимиру Зеленскому ряд законопроектов, в частности, о предоставлении статуса участника боевых действий добровольцам и отсрочке внедрения требований Евро-6 при производстве и импорте авто. Соответствующая информация содержится на сайте ВРУ, передает УНН.

Так, на подпись Президенту Украины Владимиру Зеленскому направлен ряд законопроектов, в частности, №2045-1 о предоставлении статуса участника боевых действий добровольцам, №2078-1 об отсрочке внедрения требований Евро-6 при производстве и импорте авто, №1231 о верификации государственных выплат, №2155 об отсрочке действия закона об уголовных проступках.

Ранее УНН сообщал, на подпись Президенту Украины Владимиру Зеленскому направлен законопроект №2116 о Государственном бюро расследований.