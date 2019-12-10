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Разумков передал на подпись Зеленскому ряд законопроектов

Разумков передал на подпись Зеленскому ряд законопроектов

Владимир Зеленский

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Глава ВРУ Дмитрий Разумков передал на подпись Президенту Украины Владимиру Зеленскому ряд законопроектов, в частности, о предоставлении статуса участника боевых действий добровольцам и отсрочке внедрения требований Евро-6 при производстве и импорте авто. Соответствующая информация содержится на сайте ВРУ, передает УНН.

Так, на подпись Президенту Украины Владимиру Зеленскому направлен ряд законопроектов, в частности, №2045-1 о предоставлении статуса участника боевых действий добровольцам, №2078-1 об отсрочке внедрения требований Евро-6 при производстве и импорте авто, №1231 о верификации государственных выплат, №2155 об отсрочке действия закона об уголовных проступках.

Ранее УНН сообщал, на подпись Президенту Украины Владимиру Зеленскому направлен законопроект №2116 о Государственном бюро расследований.

Источник: УНН
Теги: законопроект, Владимир Зеленский, Дмитрий Разумков

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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