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В Госгеокадастре начинается комплексная проверка работы территориальных центров и Киева

В Госгеокадастре начинается комплексная проверка работы территориальных центров и Киева

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Во вторник, 10 декабря, в Госгеокадастре начинается комплексная проверка работы территориальных центров и города Киева, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Так, глава Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Денис Башлык во исполнение поручения Кабинета Министров Украины, приказал отстранить от выполнения должностных обязанностей руководителей и заместителей руководителей главных управлений Госгеокадастра в областях и Киеве с целью комплексной проверки работы органа.

В частности, проверка будет проводиться в части соблюдения требований законодательства при распоряжении землями сельскохозяйственного назначения государственной собственности, регистрации земельных участков и рассмотрения обращений о продлении (обновления) договоров аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной формы собственности за период 2018-2019 годов.

"С целью обеспечения максимальной прозрачности и результативности процесса реорганизации Госгеокадастра, просим всех граждан участвовать. Если вы имеете жалобы или зафиксированы факты нарушений законодательства в работе Главных управлений службы, присылайте свои письма по этим электронным адресам", - сообщили в пресс-службе Кабмина.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, проверки, Госгеокадастр
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