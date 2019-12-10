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Песков сообщил, сколько длилась встреча Путина и Зеленского тет-а-тет

Песков сообщил, сколько длилась встреча Путина и Зеленского тет-а-тет

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Президенты России и Украины — Владимир Путин и Владимир Зеленский — в Париже на полях саммита “нормандской четверки” провели в понедельник краткую встречу тет-а-тет, без переводчиков. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.

“Они остались один на один, это было краткое общение, потому что уже далее туда (в кабинет, где сидели Путин и Зеленский) президент (Франции Эмманюэль) Макрон вошел и пригласил на продолжение “нормандского формата”, — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что на встрече обсуждались вопросы двусторонних отношений.

Как сообщал УНН, президент Франции Эммануэль Макрон считает, что между Украиной и Российской Федерацией восстанавливаются дипломатические отношения. Об этом он заявил во время совместной пресконцеренции по итогам нормандского саммита.

Источник: УНН
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Кремль, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Путин Владимир
Путин Владимир
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