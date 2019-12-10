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Загороднюк о позиции Украины в "Норманди": никаких уступок территорий

Загороднюк о позиции Украины в "Норманди": никаких уступок территорий

Андрей Загороднюк

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Во время "нормандской" встречи Украина показала всему миру, что будет бороться за возвращение своих территорий и никаких уступок не будет. Об этом написал в Telegram министр обороны Украины Андрей Загороднюк, передает УНН.

"Главное - Украина показала всему миру, что будет бороться за возвращение своих территорий, в том числе на дипломатическом фронте. Никаких уступок территорий, интересов людей, целостности страны. Позиция заявлена, приоритеты обозначены, намерения определены", - написал Загороднюк.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на необходимости восстановления Украиной полного контроля за государственной границей и уверен, что к этому вопросу вернутся на следующей встрече в "нормандском формате" через четыре месяца.

Источник: УНН
Теги: Минобороны, Нормандский формат, Нормандская четверка, Андрей Загороднюк
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