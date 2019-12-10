Украина не выполнит желание России по разведению по всей линии фронта - Загороднюк

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Украина не будет выполнять желание России о разведении войск по всей линии франту на Донбассе. Во время нормандской встречи стороны договорились лишь о трех участка разведения до марта 2020 года. Об этом написал в Telegram министр обороны Украины Андрей Загороднюк, передает УНН.

“Договорились о трех новых участка разведения до марта. Разведение по всей линии, как хотела Россия, не будет. Важный момент: эти три участка должны стать гуманитарными зонами, которые позволят обустроить переходы и переезды и улучшить жизнь людей в зоне разграничения. Должны теперь определить оптимальные варианты. И у нас будет время на подготовку”, — написал Загороднюк.

Кроме того, по словам министра, на встрече определили следующие приоритеты:

полное, всестороннее и бессрочное прекращение огня на востоке Украины, которое должно состояться до конца 2019 года; расширение мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ с возможностью осуществления круглосуточного мониторинга; обмен пленными до конца 2019 года. По принципу “всех на всех”. Было согласовано необходимость уточнить полные списки и предоставить полный и безусловный доступ представителям Международного комитета Красного Креста ко всем удерживаемым лицам; продлить действие закона об особом статусе Донбасса; провести следующую нормандскую встречу за 4 месяца, в том числе обсудив политические и оборонные моменты, в том числе в контексте организации выборов.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, обмен на первом этапе будет включать возврат украинцев, находящихся на Донбассе.