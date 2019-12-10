КИЕВ. 10 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский возвращается в Украину после “нормандской встречи” в Париже. Об этом он написал в своем Instagram, передает УНН.

“Возвращаемся. Домой, в Украину, к жене, к детям”, — написал Зеленский под фотографией.

Напомним, 9 декабря, состоялась встреча Президента Украины Владимира Зеленского со своими коллегами из Франции, Германии и России в рамках “нормандского формата” в Париже.

Следующий саммит в нормандской формате состоится за четыре месяца.