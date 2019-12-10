Регистрация | Вход |
USD: 23,69 -0,0363  EUR: 26,24 -0,0853 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 10 декабря 2019 17:50
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В столичной обсерватории рассказали, почему зима теплая
В столичной обсерватории рассказали, почему зима теплая
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
4500
Версия для печати

Зеленский возвращается в Украину

Зеленский возвращается в Украину

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский возвращается в Украину после “нормандской встречи” в Париже. Об этом он написал в своем Instagram, передает УНН.

“Возвращаемся. Домой, в Украину, к жене, к детям”, — написал Зеленский под фотографией.

Напомним, 9 декабря, состоялась встреча Президента Украины Владимира Зеленского со своими коллегами из Франции, Германии и России в рамках “нормандского формата” в Париже.

Следующий саммит в нормандской формате состоится за четыре месяца.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Возвращаемся. Домой, в Украину, к жене, к детям.

Публикация от Владимир Зеленский (@zelenskiy_official)

Источник: УНН
Теги: Украина, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.