Новости: Политика
Вторник, 10 декабря 2019, 17:17 • Наталья Рябцева • 4500
Зеленский возвращается в Украину
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский возвращается в Украину после “нормандской встречи” в Париже. Об этом он написал в своем Instagram, передает УНН.
“Возвращаемся. Домой, в Украину, к жене, к детям”, — написал Зеленский под фотографией.
Напомним, 9 декабря, состоялась встреча Президента Украины Владимира Зеленского со своими коллегами из Франции, Германии и России в рамках “нормандского формата” в Париже.
Следующий саммит в нормандской формате состоится за четыре месяца.
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Источник: УНН