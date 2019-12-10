Регистрация | Вход |
USD: 23,69 -0,0363  EUR: 26,24 -0,0853 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 10 декабря 2019 17:49
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В столичной обсерватории рассказали, почему зима теплая
В столичной обсерватории рассказали, почему зима теплая
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
4410
Версия для печати

Существует большая вероятность срыва договоренностей с РФ - Загороднюк

Существует большая вероятность срыва договоренностей с РФ - Загороднюк

Андрей Загороднюк

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Существует большая вероятность срыва договоренностей, которые были достигнуты в "нормандском формате" между Украиной и Россией по разведению войск. Об этом написал в Telegram Министр обороны Украины Андрей Загороднюк, передает УНН.

"Процесс не будет быстрым (по разведению - ред). Существует большая вероятность срыва договоренностей на любом из этапов, но есть прогресс: работаем над возвращением пленников, созданием новых пунктов пересечения. Давайте также уметь оценивать наши победы, а не только поражения" , - написал Загороднюк.

Напомним, в обнародованном Офисом Президента решении нормандского саммита говорится, что участники встречи, которая состоялась в Париже 9 декабря, по результатам переговоров "отметили об общем стремлении к постоянной и всеобъемлющей архитектуре доверия и безопасности в Европе, основанной на принципах ОБСЕ, для которой урегулирование конфликта в Украине является одним из ряда важных шагов".

Источник: УНН
Теги: Россия, Нормандский формат, Нормандская четверка, отвод, Андрей Загороднюк
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.