Существует большая вероятность срыва договоренностей с РФ - Загороднюк

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Существует большая вероятность срыва договоренностей, которые были достигнуты в "нормандском формате" между Украиной и Россией по разведению войск. Об этом написал в Telegram Министр обороны Украины Андрей Загороднюк, передает УНН.

"Процесс не будет быстрым (по разведению - ред). Существует большая вероятность срыва договоренностей на любом из этапов, но есть прогресс: работаем над возвращением пленников, созданием новых пунктов пересечения. Давайте также уметь оценивать наши победы, а не только поражения" , - написал Загороднюк.

Напомним, в обнародованном Офисом Президента решении нормандского саммита говорится, что участники встречи, которая состоялась в Париже 9 декабря, по результатам переговоров "отметили об общем стремлении к постоянной и всеобъемлющей архитектуре доверия и безопасности в Европе, основанной на принципах ОБСЕ, для которой урегулирование конфликта в Украине является одним из ряда важных шагов".