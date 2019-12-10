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В слитых переписках Джокера всплыла “оплата” АМКУ от Микитася

В слитых переписках Джокера всплыла “оплата” АМКУ от Микитася

Максим Микитась

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Пранкер Джокер опубликовал в своём Telegram-канале переписку якобы между застройщиком Максимом Микитасем с гендиректором “Укрбуда” Олегом Майбородой, сообщает УНН.

“Зашёл в переписку скандального киевского застройщика Максима Микитася с гендиректором Укрбуда Майбородой. Узнал много о жизни младо-олигарха, о деньгах, домах, машинах, миллионах, петитных выборах и банковских счетах. Будет интересно и очень криминально”, — написал Джокер.

В переписке в частности упоминаются траты на выборы, покупку внедорожника Lamborghini и оплату 100 000 (вероятно, долларов) АМКУ.

УНН направил запрос в АМКУ с просьбой подтвердить или опровергнуть получение денег от застройщика.

Напомним, Микитасю объявлено подозрение в завладении чужим имуществом, а именно недвижимостью Нацгвардии Украины.

Источник: УНН
Теги: Украина, АМКУ
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