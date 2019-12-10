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В ГБР открыли еще одно дело в отношении Порошенко: подробности

В ГБР открыли еще одно дело в отношении Порошенко: подробности

Петр Порошенко

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Государственное бюро расследований открыло дело по факту возможного совершения госизмены пятым Президентом Украины Петром Порошенко во время подписания Минских соглашений в 2015 году. Об этом УНН сообщила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

"Да, открыто такое производство", - сказала Иванова, отвечая на вопрос, действительно ли открыто производство по заявлению по факту возможного совершения государственной измены Петром Порошенко во время подписания минских соглашений.

Добавим, что в Telegram-канале экс-заместитель главы администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова обнародована копия ответа ГБР на его имя относительно заявления о возможном совершении госизмены пятым Президентом Украины Петром Порошенко во время подписания Минских соглашений в 2015 году.

Как сообщал УНН, в Государственном бюро расследований подготовили проект подозрения бывшему президенту Петру Порошенко по обращению экс-чиновника времен Януковича Андрея Портнова и действующих народных депутатов.

Как сообщалось, ранее ГБР отправило на согласование представление в ВР на снятие неприкосновенности с Порошенко.

Источник: УНН
Теги: Украина, ГБР, Петр Порошенко
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