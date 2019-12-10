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Великобритания приветствует договоренности, достигнутые на нормандской встрече

Великобритания приветствует договоренности, достигнутые на нормандской встрече

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Великобритания приветствует договоренности, достигнутые на встрече "нормандской четверки" в Париже. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook посольства Великобритании в Украине.

"Мы приветствуем обязательства, взятые сторонами на саммите нормандской четверки, в частности, дальнейшее разведение сил, всестороннее прекращение огня и обмен удерживаемых лиц. Великобритания остается решительным сторонником Украины и стремлений президента Зеленского к прекращению конфликта. Мы продолжаем призывать Россию выполнить ее обязательства" Обязательства по минскому договоренностями", - говорится в сообщении.

Напомним, Офис Президента опубликовал решение Нормандского саммита.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Великобритания, Нормандский формат, Нормандская четверка
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