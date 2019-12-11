Милованов поэтапно нарастил себе премию до 1630% и зарабатывает четверть миллиона

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Министру экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофею Милованову в ноябре начислили 1630% премии, что равно 236 тыс. грн. Соответствующий документ в своем Telegram-канале опубликовал народный депутат Александр Дубинский, передает УНН.

Документ адресован Кабинету министров Украины 4 декабря текущего года. Его подписал исполняющий обязанности государственного секретаря Александр Черных.

Премию министра должно согласовать правительство. В случае позитивного решения зарплата Милованова за ноябрь, с учетом премии, составит 271 тыс. грн.

"Уважаемый Тимофей (Милованов - ред.), можно узнать, за что премия? За какие результаты работы?" - задался риторическим вопросом Дубинский.

Данные документа свидетельствуют также о том, что в сентябре Милованов получил премию в размере 345%, или 40,1 тыс. грн, в октябре - в размере 587,5%, или 68,3 тыс. грн.

Как писал УНН, согласно э-декларации, Милованов имеет кредиты и займы, которые обязан погашать. Так, министр указал, что получал займы на сумму около 17 000 долларов, а также оплатил в счет погашения кредитов в общей сложности более 116 000 долларов. Кроме того, он имеет кредитные обязательства на сумму 33 000 долларов.

Отметим, ранее в интервью журналистам Милованов рассказал, что его зарплаты в размере 18 тыс. грн ему ни на что не хватает, кроме как на такси, поэтому, как утверждал тогда министр, он живет на личные сбережения.