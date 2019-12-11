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В Украине увеличился показатель принудительного исполнения судебных решений

В Украине увеличился показатель принудительного исполнения судебных решений

КИЕВ. 11 декабря. УНН. В Украине за последние 100 дней увеличился показатель принудительного исполнения судебных решений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции Украины.

"Увеличены показатели взысканий исполнительного сбора. За время работы нового правительства взыскано 417 млн гривен исполнительного сбора, что на 180 млн гривен больше, чем за аналогичный период 2018 года (+76%)", - сказано в сообщении.

Отметим, исполнительный сбор - это сбор, взимается на всей территории Украины за принудительное исполнение решения органами государственной исполнительной службы. Исполнительный сбор взимается с должника в Государственный бюджет Украины.

Напомним, Министерство юстиции Украины за 100 дней работы отменило сотни незаконных регистрационных действий в государственных реестрах.

Источник: УНН
Теги: суд, Минюст
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