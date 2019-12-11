Новости: Политика
Среда, 11 декабря 2019, 13:33 • Саша Картер • 5040
Санкции ЕС против России завтра продолжат на 6 месяцев
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Экономические санкции Европейского союза в отношении Российской Федерации в четверг, 12 января, будут продлены на 6 месяцев. Об этом написал в своем Twitter журналист Рикард Йозвяк, передает УНН.
"Согласно с официальными лицами ЕС, санкции против России будут продлены на 6 месяцев завтра на Евросовете", - написал он.
Накануне журналист сообщал, что, по словам его источников в ЕС, после "нормандской встречи" все еще "слишком рано" отменять любые санкции ЕС против России.
Напомним, согласно письму главы Европейского Совета Шарля Мишеля, в четверг, 12 декабря, в первый день заседания Совета Европы в Брюсселе обсудят реализацию Минских соглашений.
Источник: УНН