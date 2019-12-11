Кабмин вернул государству 14 незаконно проданных имущественных комплексов ГПЗКУ

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Кабинет министров Украины вернул в государственную собственность 14 незаконно проданных имущественных комплексов Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

“Правительство вернуло в государственную собственность 14 незаконно проданных имущественных комплексов „Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины“. Согласно решению Правительства в сфере управления Минэкономики передано указанные комплексы, расположенные в 14 областях, которые по решению суда изъяты из частной собственности акционерного общества „Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины“ и возвращены в собственность государства в лице Кабинета Министров”, — говорится в сообщении .

По словам Премьер-министра Украины Алексей Гончарук, передача государственной собственности в частную должно происходить прозрачно и на основе честной конкуренции.

“История передачи этих 14 имущественных комплексов — это неправильная история многолетней давности, когда тогдашняя местная власть незаконно передала их частным владельцам. Решением суда мы их вернули государству. Дальнейшую судьбу должны определять по общим правилам реформы управления государственным имуществом”, — отметил Гончарук.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщал, правительство ожидает продать до конца года все 500 определенных Президентом Владимиром Зеленским к приватизации государственных предприятий.