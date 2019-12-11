Премьер объяснил решение отвязать зарплаты от прожиточного минимума

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Сейчас к прожиточному минимуму привязано много других показателей, что затрудняет работу государства в направлении защиты малообеспеченных лиц. Об этом сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук на брифинге по итогам заседания правительства, отвечая на вопрос журналистов, передает корреспондент УНН.

“Смотрите, прожиточный минимум остается прожиточным минимумом. Сейчас просто к нему привязаны очень много разных историй, в том числе, например, зарплата судьи Верховного суда. Ты поднимаешь немного прожиточный минимум, и тебе стоит неадекватно денег. Вместо того, чтобы, когда ты хочешь защитить малообеспеченные семьи, ты одновременно выполняешь еще 100500 различных действий, которые ты не собирался выполнять”, — сказал премьер.

По его словам, это “значительно усложняет работу государства в направлении защиты малообеспеченных и делает фактически невозможным нормальное поднятия прожиточного минимума”.

“Первый шаг к этому — отремонтировать этот инструмент, сейчас он сломан, к нему привязаны все то, что привязано точно не должно быть. Поднимая прожиточный минимум на 200 грн сегодня, ты автоматически увеличиваешь очень серьезно большое количество других показателей”, — добавил Гончарук.

Напомним, Кабинет министров Украины вносит в Верховную Раду законопроект об изменениях в Бюджетном кодексе по отвязке зарплат и выплат прожиточного минимума. усложняет работу государства в направлении защиты малоимущих.