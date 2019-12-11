Регистрация | Вход |
USD: 23,69 0,0007  EUR: 26,24 0,0055 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 11 декабря 2019 15:06
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В столичной обсерватории рассказали, почему зима теплая
В столичной обсерватории рассказали, почему зима теплая
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
7245
Версия для печати

Милованов отказался прокомментировать свою премию в 1630% - нардеп

Милованов отказался прокомментировать свою премию в 1630% - нардеп

Тимофей Милованов

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов отказался прокомментировать свою премию в размере 1630%. А глава КМУ Алексей Гончарук сообщил, что не в курсе такой высокой зарплаты Милованова. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Алексей Гончаренко, передает УНН.

"Напомню, что вчера стало известно, что госсекретарь министерства экономики обратился в Кабмин с предложением выписать своему министру Милованову премию в размере 263 тысячи грн. На Кабмине я спросил у Гончарука про эту премию. Премьер ответил, что ничего не знает про это, и в повестку дня этот вопрос не попал. Министр экономики Милованов комментировать выписанную себе премию отказался", - сообщил политик.

Как писал УНН, Милованов хочет получить зарплату за ноябрь в размере более четверти миллиона гривен.

Также напомним, что у министра экономразвития, согласно его декларации, имеются кредиты и долговые обязательства.

Источник: УНН
Теги: зарплата, Кабмин, премии, Тимофей Милованов
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.