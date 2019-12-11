Милованов отказался прокомментировать свою премию в 1630% - нардеп

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов отказался прокомментировать свою премию в размере 1630%. А глава КМУ Алексей Гончарук сообщил, что не в курсе такой высокой зарплаты Милованова. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Алексей Гончаренко, передает УНН.

"Напомню, что вчера стало известно, что госсекретарь министерства экономики обратился в Кабмин с предложением выписать своему министру Милованову премию в размере 263 тысячи грн. На Кабмине я спросил у Гончарука про эту премию. Премьер ответил, что ничего не знает про это, и в повестку дня этот вопрос не попал. Министр экономики Милованов комментировать выписанную себе премию отказался", - сообщил политик.

Как писал УНН, Милованов хочет получить зарплату за ноябрь в размере более четверти миллиона гривен.

Также напомним, что у министра экономразвития, согласно его декларации, имеются кредиты и долговые обязательства.