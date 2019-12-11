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Звонок председателя Европейского Совета Зеленскому: появились детали

Звонок председателя Европейского Совета Зеленскому: появились детали

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в сререду провел телефонный разговор с Президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, поздравив последнего со вступлением в должность, и призвал продолжить политику санкций против РФ, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Офиса Президента.

Так, разговор состоялся накануне заседания Европейского совета, во время которого, как ожидается, лидеры Евросоюза обсудят вопрос о продлении экономических санкций против Российской Федерации.

Сообщается, что Зеленский во время разговора проинформировал Мишеля о восстановлении после трехлетней паузы процесса мирного урегулирования конфликта с РФ на Донбассе и основные итоги саммита в нормандской формате, который состоялся 9 декабря в Париже.

Глава государства выразил надежду на сохранение единства в Европейском Союзе в поддержку Украины.

"Рассчитываю, что лидеры государств - членов ЕС сохранять единство в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также в продолжении санкционного давления на РФ до полного выполнения Минских договоренностей и восстановления территориальной целостности Украины", - сказал Зеленский.

Президент подтвердил, что Украина будет оставаться надежным партнером в вопросе транзита газа, и поблагодарил ЕС за поддержку в трехсторонних переговорах.

Президент Европейского совета приветствовал прогресс Украины во внедрении евроинтеграционных реформ и подтвердил готовность Евросоюза и в дальнейшем оказывать необходимую помощь в этом процессе.

Лидеры Украины и Европейского Союза обсудили направления дальнейшего сотрудничества в реализации договоренностей 21-го саммита Украина - ЕС. Президент также пригласил Мишеля посетить Украину в удобное время.

Ранее стало известно, что председатель Европейского Совета в среду позвонил Зеленскому.

Как сообщал УНН, в четверг, 12 декабря, в первый день заседания Совета Европы в Брюсселе обсудят реализацию Минских соглашений.

Источник: УНН
Теги: Украина, Европейский союз, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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