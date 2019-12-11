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РПЦ заявила, что при Зеленском "уменьшилось давление на УПЦ МП"

РПЦ заявила, что при Зеленском "уменьшилось давление на УПЦ МП"

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Якобы “давление на верующих” Украинской православной церкви МП (УПЦ МП) уменьшилось после прихода к власти президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил в среду Патриарх Московский и всея Руси Кирилл перед заседанием Высшего церковного совета (ВЦС) Русской православной церкви (РПЦ), отмечает УНН.

“В Украине милостью Божией уменьшилось давление на верующих канонической церкви. Позиция нынешнего президента и властей изменилась, и декларация о невмешательстве в церковные дела, которая сопровождала первые шаги в деятельности господина Зеленского свидетельствует о том, что государственная власть занимает единственно правильную позицию: не вмешиваться в эти церковные противоречия и не занимать никакую позицию, которая бы привела к давлению, в том числе на нашу каноническую украинскую церковь”, — сказал предстоятель РПЦ.

Тем не менее, по его мнению, угроза вмешательства украинского государства в дела церкви якобы сохраняется. “Не все среди украинских властей в полной мере готовы отказаться от той линии, которая была проведена бывшим президентом, и которая предполагала такое вмешательство в церковную жизнь”, — считает патриарх.

Стоит напомнить, что из-за признания ПЦУ — РПЦ опубликовала список епархий Элладской церкви, паломничество в которые “не благословляет”.

Также недавно, предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний заявил, что “брать с РПЦ будут вынуждены признать нашу автокефалию”.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, РПЦ, УПЦ МП, ПЦУ
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