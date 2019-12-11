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Милованов обвинил АЗС в большой марже

Милованов обвинил АЗС в большой марже

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Министр экономического развития Тимофей Милованов считает, что есть предпосылки для снижения цен на бензин. Об этом он написал на своей странице в Facebook, отметив то, что маржа АЗС за год выросла более чем вдвое, передает УНН.

"Статистика дня и проблема недели, а возможно и месяца. Маржа продавцов бензина А-95 выросла за год с 8% до около 21%. По моему мнению, это многовато. Курс усиливается, инфляция уменьшается, а цены на топливо не падают. Министерство изучает ситуацию и будет принимать все возможные действия полностью в соответствии с законом", - написал Милованов.

Напомним, что заработная плата самого Милованова только за три месяца выросла с 18 000 грн (о чем он сам рассказывал журналистам) до 271 тыс. грн, то есть более чем в 15 раз.

Источник: УНН
Теги: зарплата, Тимофей Милованов
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