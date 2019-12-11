Корниенко заявил, что законопроект об особом статусе Донбасса рассмотрят завтра в ВР

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Законопроект об особом статусе Донбасса рассмотрят завтра на заседании Верховной Рады Украины. Об этом на брифинге по законопроекту об особом статусе Донбасса сообщил председатель партии “Слуга народа”, заместитель председателя фракции Александр Корниенко, передает корреспондент УНН.

“Почему есть определенная мобилизация? Потому что проголосовать в зале это только часть процесса. Еще несколько дней занимает подписания в председателя ВРУ и Президента. Можно это делать в один день, как в прошлом году делалось, но лучше все-таки процедурное подписания. Если бы мы перенесли на следующую неделю, то мы бы уже выходили в последнюю неделю декабря с подписанием. Есть риски о публикации, о вступлении в силу. Чтобы не ставить под угрозу процесс вступления в силу этого закона через организационно — издательские моменты, мы решили взять запас времени и тут как раз пригодится стало наше решение о дополнительном заседания ВРУ завтра”, — сказал Корниенко.

Напомним, в Верховной Раде обнародовали текст законопроекта о продлении “особого статуса” Донбасса — изменения в закон “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей”, зарегистрирован накануне народными депутатами от “Слуги народа”.