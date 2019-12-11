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Арахамия показал изменения в новом законопроекте об "особом статусе Донбасса"

Арахамия показал изменения в новом законопроекте об "особом статусе Донбасса"

фотогалерея

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Председатель фракции “Слуга народа” Давид Арахамия заявил, что в новом законопроекте “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” меняется только срок его действия. Об этом он написал в Facebook, добавив фото текста законопроекта, передает УНН.

“Докладываю: суть нашего законопроекта: в первой статье существующего закона об особом статусе меняется 2019 на 2020. Прошу воздержаться от манипуляций”, — написал Арахамия.

Как сообщал УНН, ранее в Верховной Раде обнародовали текст законопроекта о продлении “особого статуса” Донбасса — изменения в закон “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей”, зарегистрирован накануне народными депутатами от “Слуги народа”.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина, ВРУ, ОРДЛО, Давид Арахамия
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