Корниенко: новый законопроект об особом статусе Донбасса не будет предусматривать изменений в Конституцию

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Новый законопроект об особом статусе Донбасса, который будут разрабатывать в Раде, не предусматривает внесение изменений в Конституцию Украины. Об этом на брифинге по законопроекту об особом статусе Донбасса сообщил председатель партии "Слуга народа", заместитель председателя фракции Александр Корниенко, передает корреспондент УНН.

"У нас есть позиция озвученная, что мы можем говорить об особенностях осуществления самоуправления в этих районах и в том новом законе, который мы будем разрабатывать, мы будем над этим работать. Относительно постоянного статуса, что можно считать постоянным? То есть градация? Это ближе к изменениям в Конституцию. Насколько мне известно, изменения в Конституцию по децентрализации, они не предусматривают никакого особого статуса для никаких отдельных территорий или городов", - сказал Корниенко.

По его словам, о постоянной основе особого статуса пока речь не идет.

Отвечая на вопрос, идет ли речь об изменениях в Конституцию Украины вместе с наработкой нового текста закона, Корниенко ответил: "Нет".

Напомним, по словам председателя партии "Слуга народа", заместителя председателя фракции Александра Корниенко, законопроект об особом статусе Донбасса рассмотрят завтра на заседании Верховной Рады Украины.