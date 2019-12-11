В Украине в марте 2020 году произойдет выездное заседание Военного комитета НАТО

КИЕВ. 11 декабря. УНН. В Украине в начале марта следующего года состоится выездное заседание Военного комитета НАТО. Об этом в Facebook сообщил начальник Национальной академии сухопутных войск, генерал-лейтенант Павел Ткачук, передает УНН.

"Получил информацию от Миссии Украины при НАТО о том, что в конце марта следующего, в 2020 года на базе Национальной академия сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного и подчиненных воинских частей состоится выездное заседание Военного комитета НАТО. Для нас это особая честь и одновременно огромная ответственность. Коллектив академии приступил к подготовке этого важнейшего мероприятия международного сотрудничества Украины и ее Вооруженных Сил, чтобы достойно представить нашу страну", - отметил Ткачук.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Усиление диалога с РФ и ни слова об Украине: совместное заявление лидеров НАТО

Напомним, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом проект закона № 0906 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно выполнения воинского долга и прохождения военной службы.