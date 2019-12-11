Милованов в который раз пообещал "со дня на день" начать конкурс на должность руководителя ГП "Укрспирт"
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Конкурс на должность руководителя государственного предприятия “Укрспирт” стартовать со дня на день. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, передает УНН.
Он напомнил, что претендентов на должность руководителя госпредприятия будут определять в соответствии с Порядком проведения конкурсного отбора руководителей субъектов хозяйствования государственного сектора экономики, утвержденного постановлением Кабинета министров Украины от 03.09.2008 № 777.
“По действующей процедуре — квалификационные требования к претендентам на должность руководителя и проект объявление графика конкурсного отбора утверждает Комитет по назначениям. Комитет является совещательным органом Кабинета министров Украины в составе трех представителей от государства и четырех негосударственных независимых экспертов от МФО, бизнес омбудсмен в Украине”, — написал Милованов.
Министр добавил, что 6 декабря члены Комитета по назначениям получили проекты указанных требований и проект объявления и согласились проголосовать их дистанционно в течение недели.
“После этого — соответствующее объявление с требованиями к претендентам будет официально опубликовано на сайте Минэкономики” — пообещал министр.
Напомним, Милованов еще 1 ноября опубликовал на своей странице в Facebook приказ о якобы объявления конкурса на должность руководителя ГП “Укрспирт”.
Только с течением трех недель и после ряда запросов к МЭРТ об условиях и критериев конкурса, Милованов признал, что отбор кандидатов на самом деле не стартовал, а “загулял в бюрократической машине”.
4 декабря Милованов, отвечая на вопрос журналиста УНН, заверил, что вопрос с конкурсом решит за два-три дня.
Зато, уже 10 декабря УНН пришлось констатировать, что обещания министр не сдержал, ведь по состоянию и на 10 декабря и уже на 11 декабря, конкурс на руководящую должность “Укрспирт” так и не был объявлен.
Как писал УНН, сегодня Милованов “попал” в зарплатный скандал. Депутат Александр Дубинский опубликовал документ о премии министра в размере от 300% до 1600%.