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Двусторонние переговоры Украины и РФ по газу состоятся 13 декабря - источник

Двусторонние переговоры Украины и РФ по газу состоятся 13 декабря - источник

КИЕВ. 11 декабря. УНН. В пятницу, 13 декабря состоится очередной раунд российско-украинских переговоров по газу, сообщил УНН источник в дипломатических кругах.

Так, двусторонняя встреча, как и в прошлый раз, состоится в Вене. Состав делегаций с обеих сторон пока не сообщается.

Напомним, предыдущие российско-украинские переговоры по газу с участием министра энергетики РФ Александра Новака, министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржель, Председателя Правления ОАО “Газпром” Алексея Миллера, руководителей НАК “Нафтогаз Украины” и ООО “Оператор газотранспортной системы Украины” состоялись в Вене 28 ноября.

После переговоров в “Нафтогазе” сообщили, что на последнем раунде трехсторонних технических консультаций по газу было согласовано, что российская и украинская стороны в двустороннем формате должны начать обсуждать технические детали, а также попытаться найти решение проблемы с выполнением решений Стокгольмского арбитража.

Источник: УНН
Теги: газ, Россия, Газпром, Украина, Нафтогаз
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