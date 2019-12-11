Двусторонние переговоры Украины и РФ по газу состоятся 13 декабря - источник

КИЕВ. 11 декабря. УНН. В пятницу, 13 декабря состоится очередной раунд российско-украинских переговоров по газу, сообщил УНН источник в дипломатических кругах.

Так, двусторонняя встреча, как и в прошлый раз, состоится в Вене. Состав делегаций с обеих сторон пока не сообщается.

Напомним, предыдущие российско-украинские переговоры по газу с участием министра энергетики РФ Александра Новака, министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржель, Председателя Правления ОАО “Газпром” Алексея Миллера, руководителей НАК “Нафтогаз Украины” и ООО “Оператор газотранспортной системы Украины” состоялись в Вене 28 ноября.

После переговоров в “Нафтогазе” сообщили, что на последнем раунде трехсторонних технических консультаций по газу было согласовано, что российская и украинская стороны в двустороннем формате должны начать обсуждать технические детали, а также попытаться найти решение проблемы с выполнением решений Стокгольмского арбитража.