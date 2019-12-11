Чиновник Минфина, живущий на 30 гривен в день, трижды за год отдыхал за границей - СМИ

КИЕВ. 11 декабря. УНН. В 2019 году заведующий сектором обеспечения деятельности замминистра министра финансов Роман Гнатюк минимум трижды ездил на отдых за границу. Притом, что денежный бюджет чиновника составляет порядка 30 грн в день, передает УНН со ссылкой на golos.ua.

По данным СМИ, в текущем году Гнатюк дважды побывал в Египте, на курорте Шарм Эль Шейх: с 29 апреля по 9 мая и с 6 по 14 октября, и один раз на турецком курорте Анталья - с 25 августа по 1 сентября.

Также, по данным издания, в 2018 году Гнатюк ездил за границу один раз: в Турцию (Анталия): с 27 августа по 10 сентября. А в 2017 году Гнатюк отдыхал в Турции, с 28 августа по 7 сентября, отмечает издание.

"Известно также, что чиновник Минфина осуществил все вышеуказанные свои поездки на курорты без своей жены - Алены Гнатюк, что указана в его декларации о доходах как домохозяйка", - говорится в сообщении.

Также журналисты проанализировали электронную декларацию чиновника за 2018 года. И сообщили, что последний "живет на 30 грн в день".

"Годовой доход семьи Гнатюка составляет порядка 220 тыс. грн, из которых 180 тыс. грн в год он отдаёт за обучение своего сына Алексея Гнатюка в элитной столичной частной школе "Midgard School", - пишет СМИ.

"Если верить Гнатюку и его декларации, то все его члены семьи должны жить примерно на 30 грн в день, не говоря уже про Турцию и Египет", - подчеркивает издание.

Как писал УНН, в мае журналисты установили, что глава НАБУ Артем Сытник “забыл” указать в декларации свой дорогостоящий отдых.