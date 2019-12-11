Изменения к минским соглашениям Украина планирует подготовить перед следующей "нормандией" - Резников

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Украина планирует подготовить изменения к минским соглашениям к следующей "нормандской встрече", которая запланирована на март 2020 года. Об этом заявил в эфире телеканала Hromadske член украинской делегации, представитель Украины в политической подгруппе в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Алексей Резников, передает УНН.

"Мы точно напишем эти предложения (к следующей "нормандской встрече"- ред.), они даже были в инициативах Президента готовы. Но за те четыре месяца наши ожидания, что даже те домашние задания, о которых договорились стороны ... можно сделать до марта", - сказал Резников.

Резников отметил, что действующие соглашения нужно пересмотреть для того, чтобы они сработали.

Кроме того, он сказал, что подготовленную редакцию соглашений потом хотят обсудить с политическими советниками и министрами иностранных дел четырех стран.

Напомним, переговоры в "нормандском формате" открывают окно возможностей для имплементации минских соглашений.

Добавим, что следующий саммит в нормандском формате состоится через четыре месяца.

Как сообщалось, "нормандская четверка" обсудила программу действий на следующие четыре месяца.