Кабмин внес в ВР законопроект о ПриватБанке: что известно

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду законопроект относительно невозвращения ПриватБанка бизнесмену и бывшему владельцу Игорю Коломойскому. Об этом сообщил в Telegram-канале нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский.

Он также отметил, что текст документа уже обнародован на Telegram-канале Темного рыцаря.

"Изложенный на канале Темный Рыцарь законопроект о невозвращении Приватбанка Коломойскому, написан в столовой НБУ", - отметил Дубинский.

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Отметим, что в ВР действительно зарегистрирован документ "Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам функционирования банковской системы". Он был внесен сегодня Кабмином. Однако пояснительная записка и собственно текст законопроекта пока отсутствуют.

Добавим, что главным при рассмотрении определено банковский парламентский комитет, где работает Александр Дубинский.

Ранее бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что вернет в свою собственность ПриватБанк в ближайшем будущем.

ПриватБанк был национализирован в 2016 году. 18 апреля 2019 года Окружной админсуд Киева признал незаконной национализацию ПриватБанка.

Также, 18 апреля текущего года Окружной административный суд Киева признал противоправными решения, следствием которых стала национализация ПАО "КБ "ПриватБанк", и признал недействительным с момента заключения договор купли-продажи государством акций банка.