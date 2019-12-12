Регистрация | Вход |
USD: 23,69 0,0007  EUR: 26,24 0,0055 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 12 декабря 2019 09:21
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Психолог объяснила, как выполнять просьбы ребенка о новогодних подарках
Психолог объяснила, как выполнять просьбы ребенка о новогодних подарках
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
6795
Версия для печати

Комитет ВР продолжил рассмотрение законопроекта о рынке земли

Комитет ВР продолжил рассмотрение законопроекта о рынке земли

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики на сегодняшнем заседании продолжил рассмотрение законопроекта №2178-10 о введении рынка сельскохозяйственной земли в Украине, передает корреспондент УНН.

"Вчера было решение продолжить заседание сегодня в 8:00. У нас вопрос рассмотрения законопроекта во втором чтении 2178-10", - сказал председатель комитета Николай Сольский.

Напомним, в комитет ВРУ по вопросам аграрной и земельной политики поступило 4500 поправок к законопроекту о введении рынка земли сельскохозяйственного назначения.

Ранее народные депутаты Украины, при заблокированной трибуне и крики "Позор!", приняли в первом чтении законопроект 2178-10 по внедрению рынка земли.

Источник: УНН
Теги: земля, ВР, рынок, комитет
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.