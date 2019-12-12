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Комитет Рады снова перенес рассмотрение законопроекта о рынке земли

Комитет Рады снова перенес рассмотрение законопроекта о рынке земли

КИЕВ. 12 декабря. Парламентский комитет по вопросам аграрной и земельной политики на сегодняшнем заседании принял решение о переносе рассмотрения законопроекта о введении рынка земли сельскохозяйственного назначения на завтра, передает корреспондент УНН.

"Ставлю на голосование вопрос о проведении заседания по рассмотрению этого вопроса завтра на 8:00", - отметил председатель комитета Николай Сольский.

Так, соответствующее решение поддержало большинство членов комитета.

Напомним, комитет по вопросам аграрной и земельной политики начал рассмотрение законопроекта о введении рынка земли сельскохозяйственного назначения вчера, 11 декабря, однако, перенес рассмотрение на сегодня, 12 декабря.

На сегодняшнем заседании, 12 декабря, народный депутат от "Слуги народа" Артем Черноморов предложил провести заседание в закрытом режиме из-за вчерашней драки после заседания этого комитета.

Источник: УНН
Теги: земля, ВР, рынок, комитет
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