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Чубарова задержали на более чем три часа румынские пограничники

Чубарова задержали на более чем три часа румынские пограничники

Рефат Чубаров

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Главу Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубаров более трех часов удерживали румынские пограничники в аэропорту Бухареста. По его мнению, это "след российских спецслужб". Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

"... не ожидал, что ядовитые щупальца российских спецслужб постараются достать меня в Румынии. Сегодня при прилете в Бухарест и прохождении пограничного контроля румынские пограничники изъяли у меня паспорт и 3,5 часа без объяснения причин удерживали меня в трансферной зоне аэропорта", - написал Чубаров.

По его словам, целью визита в Румынию является запланированные на четверг встречи с Государственным секретарем Министерства иностранных дел, а также с экспертами German Marshall Fund of the United States для обсуждения ситуации во временно оккупированном Российской Федерацией Крыму и милитаризации полуострова и Черного моря.

"Немедленное вмешательство в ситуацию Посла Украины в Румынии Александра Банькова и консула посольства Украины в Румынии Павла Некрасова позволили через 3, 5 часов ожидания разрешить ситуацию и около 7:00 утра я уже был в отеле, чтобы в 9:30 начать выполнять программу пребывания" , - рассказал Чубаров.

Также Чубаров отметил - случившееся будет предметом обращения Посольства Украины в Румынии в компетентные органы Румынии с целью получить четкие объяснения причин его задержания.

Напомним, в 2014 году Россия запретила Рефату Чубарову въезд на свою территорию сроком на 5 лет.

Источник: УНН
Теги: Румыния, задержание, Рефат Чубаров
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