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Рада после открытия ушла на перерыв для консультаций в кабинете Разумкова

Рада после открытия ушла на перерыв для консультаций в кабинете Разумкова

КИЕВ. 12 декабря. УНН. В Верховной Раде Украины после открытия утреннего внеочередного пленарного заседания объявлен перерыв, и руководители четырех фракций пошли для консультаций в кабинет председателя ВРУ Дмитрия Разумкова, передает корреспондент УНН.

"Объявляется перерыв до 10:40, и прошу руководителей четырех фракций собраться в моем кабинете", - отметил Разумков.

Напомним, Верховная Рада Украины сегодня, 12 декабря, на пленарном заседании рассмотрит законопроект о продлении закона об "особом статусе" Донбасса, а также проект постановления, которым планируется отмена действия закона №2047-д о ликвидации электронных площадок-посредников при оценке имущества, так называемых "площадок Яценко".

Источник: УНН
Теги: ВР, Дмитрий Разумков
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