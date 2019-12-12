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Арахамия рассказал, когда начнут разрабатывать новый законопроект об "особом статусе" Донбасса

Арахамия рассказал, когда начнут разрабатывать новый законопроект об "особом статусе" Донбасса

Давид Арахамия

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Новый законопроект о "особом статусе" Донбасса начнут разрабатывать после марта 2020 года. Об этом в кулуарах Рады заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент УНН.

Отвечая на вопрос, когда в Раде начнут работать над новым законопроектом о "особом статусе" Донбасса, Арахамия ответил: "Я думаю, что это будет после мартовской встречи".

По его словам, в течение следующих четырех месяцев народные депутаты не будут работать над новым законопроектом.

"Я думаю, что будут нарабатываться переговорные позиции, будут какие-то двусторонние консультации. Это моя гипотеза, это не точно, но я считаю, что это будет после марта", - отметил Арахамия.

Напомним, Верховная Рада Украины сегодня на пленарном заседании планирует рассмотреть законопроект о продлении закона о "особом статусе" Донбасса, а также проект постановления, которым планирует отменить действие закона №2047-д о ликвидации электронных площадок-посредников при оценке имущества, так называемых "площадок Яценко".

Источник: УНН
Теги: Донбасс, законопроект, особый статус, Слуга народа, Давид Арахамия

В тексте упоминаются

Арахамия Давид
Арахамия Давид
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