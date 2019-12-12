Арахамия заявил, что в ближайшее время в Раде рассмотрят законопроект о рынке земли

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в Верховной Раде Украины в ближайшее время законопроект о введении рынка сельскохозяйственной земли рассмотрят во втором чтении. Об этом он сообщил в кулуарах Рады, передает корреспондент УНН.

Отвечая на вопрос когда в зале заседаний ВРУ состоится рассмотрение законопроекта о рынке земли во втором чтении, Арахамия ответил: "Скоро".

По его словам, комитету по вопросам аграрной и земельной политики нужно много времени, чтобы рассмотреть более 4,6 тыс. поправок, поступивших ко второму чтению.

Напомним, в комитет ВР по вопросам аграрной и земельной политики поступило 4 500 поправок к законопроекту о введении рынка земли сельскохозяйственного назначения.

Комитет на сегодняшнем заседании во второй раз перенес заседание по рассмотрению законопроекта о рынке земли.