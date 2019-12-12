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Рада продлила действие закона об "особом статусе" Донбасса на год

Рада продлила действие закона об "особом статусе" Донбасса на год

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект, который продлевает действие закона об "особом статусе" Донбасса на год. Соответствующее решение поддержали 320 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Соответствующий проект закона №2569 о внесении изменения в статью 1 Закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" предусматривает создание дополнительных временных возможностей для реализации законодательных условий, направленных на мирное урегулирование ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основе принципов и норм международного права и Устава ООН.

Этот законопроект вступает в силу со дня его опубликования и, соответственно, действие закона об "особом статусе" Донбасса продлевается до 31 декабря 2020 года.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский после встречи в нормандском формате в Париже сообщил, что законопроект об "особом статусе" Донбасса будет продлен.

После чего народные депутаты от "Слуги народа" зарегистрировали в ВР законопроект о продлении "особого статуса" Донбасса.

Позже комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал Верховной Раде принять за основу и в целом этот законопроект.

Источник: УНН
Теги: ВР, Донбасс, особый статус
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