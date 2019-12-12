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Зеленский поздравил воинов и ветеранов Сухопутных войск Украины

Зеленский поздравил воинов и ветеранов Сухопутных войск Украины

Владимир Зеленский

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил воинов и ветеранов Сухопутных войск Украины. Соответствующее поздравление он опубликовал на своей странице в Instagram, передает УНН.

"Поздравляю воинов и ветеранов Сухопутных войск Украины с профессиональным праздником! Ежедневно вы смотрите в глаза врага, выполняя боевые задания на так называемом нуле и демонстрируя постоянную готовность к сложной работе. Ваш славный вид Вооруженных сил устойчиво сдерживает российскую агрессию на востоке Украины, показывает высокое боевое обучение и непобедимый характер. Уверен, что ваш лозунг "За Украину! За ее волю!" высечен в ваших сердцах, а значит, нет такой силы, которая могла бы сломать ваш дух. Пусть Господь хранит вас и защищает! Возвращайтесь живыми! Слава Сухопутным войскам Украины! Слава Украине!", - написал Зеленский в соцсети.

Напомним, ежегодно 12 декабря отмечается День Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Также сообщалось, что сегодня Рада почтила погибших украинских военных минутой молчания.

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Приветствую воинов и ветеранов Сухопутных войск Украины с профессиональным праздником! Ежедневно вы смотрите в глаза врага, выполняя боевые задания на так называемом нули и демонстрируя постоянную готовность к сложной работы. Ваш славный вид Вооруженных сил устойчиво сдерживает российскую агрессию на востоке Украины, показывает высокий боевую выучку и непобедимый характер. Уверен, что ваш лозунг «За Украину! По ее волю »высеченная в ваших сердцах, а значит, нет такой силы, которая могла бы сломать ваш дух. Пусть Господь хранит вас и защищает! Возвращайтесь живыми! Слава Сухопутным войскам Украины! Слава Украине!

Сообщение, распространенный Владимир Зеленский (@zelenskiy_official)

Источник: УНН
Теги: ВСУ, Президент, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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