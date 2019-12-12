В Кремле отказались комментировать снятие с эфира в РФ сериала "Слуга народа"

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не согласился с тем, что на российском телевидении появилось больше цензуры и стало нельзя шутить о главе государства и отказался комментировать снятие из российского эфира сериала “Слуга народа”, где главную роль исполнил действующий Президент Украины Владимир Зеленский. Таким образом он прокомментировал интервью российского шоумена и юмориста Дмитрия Брекоткина, который выразил соответствующее мнение, пишет УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.

Отвечая на вопрос, считает ли он, что на телевидении стало больше цензуры, и правда ли, что про Путина запрещено шутить в эфире, Песков сказал: “На первую часть вопроса ответ отрицательный, на вторую — тоже отрицательный”.

Представитель Кремля также не стал комментировать решение телеканала ТНТ снять с эфира сериал “Слуга народа”, главную роль в котором исполнил нынешний Президент Украины Владимир Зеленский. “Эта тема не имеет отношения к администрации президента, мы не имеем права вмешиваться в редакционную политику, что они собираются показывать и в каких форматах, к нам не имеет отношения никакого, не наш вопрос”, — сказал Песков. Он добавил, что сериал давно доступен на разных платформах.

Вопрос о том, правильным ли было решение ТНТ вырезать из одного из эпизодов сериала шутку про президента России Владимира Путина, Песков перенаправил в редакцию телеканала.

Как стало известно ранее, российский телеканал ТНТ снял с эфира сериал “Слуга народа” с Зеленским после одного дня показа.