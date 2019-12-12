Труба призвал не уменьшать зарплату следователям ГБР

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Глава ГБР Роман Труба обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы не допустить установления зарплаты для следователей в размере 6,5 тыс. грн вместо 36 тыс. грн. Об этом он сообщил в своем канале в Telegram, передает УНН.

Труба отметил, что высокие заработные платы были одним из условий избрания лучших, профессиональных следователей и оперативных работников ГБР, которые не бояться расследовать преступления должностных лиц любого уровня.

"Такие гарантии зафиксированы в Законе Украины "О Государственном бюро расследований". 6 декабря парламент принимает закон, оставляет эти гарантии для работников НАБУ, САП, НАПК, Высшего антикоррупционного суда, а зарплаты работников ГБР ставит вровень со всеми госслужащими. Проще говоря, наши следователи, которые, например, расследуют государственную измену, вместо 36 тысяч гривен могут получать 6,5 ", - написал Труба.

По его словам, эту проблему нужно немедленно решать.

"Пути два: вето Президента на законопроект 2260 и возвращения его в Парламент с предложением дополнить перечень органов, для которых определяется особый порядок оплаты труда, Государственным бюро расследований; отдельный законопроект, который позволит урегулировать должным образом оплату труда в ГБР - однако, успеет ли он пройти все процедурные "круга" в Раде и вступить в силу до конца года - большой вопрос", - отметил глава ГБР.

Труба подчеркнул, что если вопрос "зависнет", с большой вероятностью лучшие следователи и другие работники просто уйдут из ГБР.

"Обратился сегодня с соответствующими письмами ко всем субъектам законодательной инициативы - Президенту, Парламенту, Кабмину с просьбой принять все необходимые меры для сохранения независимости ГБР", - написал Труба.

Напомним, законопроект о ГБР направлен на подпись Зеленскому.

Как сообщалось, минимальная заработная плата, которую будет получать следователь или оперативный работник ГБР, составляет 36 тысяч гривен.