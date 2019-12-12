Регистрация | Вход |
USD: 23,69 0,0007  EUR: 26,24 0,0055 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 12 декабря 2019 13:54
Получить тестовый доступ
Заседание ВР
Эксклюзивные новости УНН
Со следующего года изменят процедуру закупки "пакетов малыша"
Со следующего года изменят процедуру закупки "пакетов малыша"
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
1440
Версия для печати

НАБУ начало расследование в отношении нардепов из "Слуги народа" Дубинского, Холодова и Юрченко - депутат

НАБУ начало расследование в отношении нардепов из "Слуги народа" Дубинского, Холодова и Юрченко - депутат

Александр Дубинский

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное расследование в отношении народных депутатов от "Слуги народа" Александра Дубинского, Андрея Холодова и Александра Юрченко. Об этом написал народный депутат Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Недавно я подал заявление на народных депутатов Украины из фракции "Слуга народа" в связи с пролоббированием в личных интересах поправки, которая нанесла ущерб как государственному, так и местному бюджетам", - написал Гончаренко.

Гончаренко напомнил, что около двух месяцев назад Рада приняла поправку, после которой табачная отрасль в Украине резко сократила производство, бюджет недополучил миллиардные поступления и все это было сделано для того, "чтобы увеличить доходы некоторых "слуг".

"Я своим проектом Постановления остановил подписание этого закона спикером, и поэтому этот закон так и не вступил в силу. Но все равно бюджет потерял сотни миллионов гривен, а в Украине ухудшился инвестклимат", - рассказал Гончаренко.

Также, Гончаренко опубликовал фото сообщений на его имя с НАБУ о начале досудебного расследования по его заявлению 4 декабря.

Сейчас УНН пытается официально подтвердить эту информацию.

Напомним, НАБУ расследует возможное незаконное обогащение замглавы АП.

Источник: УНН
Теги: Алексей Гончаренко, ВРУ, НАБУ, нардепы, Слуга народа
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.