В МИД РФ считают, что требование выдать Цемаха по делу о катастрофе MH17 "противоречит нормам права"

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Требование прокуратуры Нидерландов задержать Владимира Цемаха в связи с расследованием катастрофы малайзийского Boeing над Украиной “противоречит международным нормам”. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отмечает УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.

“Генеральная прокуратура России была вынуждена задать уточняющие вопросы, а дальнейшая переписка показала, что правоохранительные органы России сомневались не зря, — сказала она. — Выяснилось, что приказ об аресте отдавался в устной форме, а его документальное оформление проведено лишь после встречного запроса российской стороны. Цемах не был объявлен прокуратурой Нидерландов в розыск, не был внесен в базу Интерпола как разыскиваемое лицо”.

“Если бы российские власти поверили запросу прокурора из Нидерландов, то сами бы нарушили бы тем самым статью 5 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Она касается права на свободу и личную неприкосновенность. Российское законодательство в данной области также было бы нарушено”, — указала Захарова.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что убедительной доказательной базы в расследовании катастрофы MH17 якобы “до сих пор нет”.

Отметим, что в начале декабря Нидерланды обвинили РФ в отказе выдать подозреваемого по делу о катастрофе MH17 Цемаха. В генеральной прокуратуре Нидерландов отметили, что Россия обязана была экстрадировать Цемах соответствии с Европейской конвенцией о выдаче.